Pompe de circulation et pompe de brassage

Photo : Gireg Allain / Aquarium Systems

La (ou les)véhicule(nt) l’eau entre différentes cuves à travers un circuit plus ou moins complexe selon les installations. Des dérivations éventuelles du circuit principal servent à alimenter certains équipements, comme l’écumeur. Il s’agit d’une vocation technique.Lescréent un mouvement d’eau naturel dans la cuve d’exposition, afin d’y répartir chaleur et oxygène, d’y canaliser la sédimentation et de favoriser le métabolisme des organismes sessiles. Il s’agit d’une vocation écologique.Dans les petits aquariums, comme les nano-récifs, une seule pompe peut remplir les fonctions de circulation et de brassage. Dans les cuves plus grandes, la (ou les) pompe(s) de circulation participe(nt) de toute façon au brassage, mais leur rôle consiste principalement à optimiser le renouvellement de l’eau qui déborde vers la cuve technique.